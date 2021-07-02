В Лондоне неизвестный с ножом напал на мужчину возле метро

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Лондона неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, сообщает RT.

В результате инцидента пострадавший, получивший ножевые ранения в голову, был госпитализирован. По данным правоохранительных органов, он находится в критическом состоянии.

В полиции уточнили, что нападавший был арестован после задержания представителями общественности.Кроме того, после инцидента была произведена эвакуация всех пассажиров со станции Oxford Circus и перекрыты все подъезды к ней.-0-