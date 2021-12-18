В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за распространения омикрон-штамма

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Лондона Садик Хан объявил в субботу чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщает ТАСС.
Из-за быстрого распространения "омикрона" больницы города могут оказаться переполнены пациентами в самое ближайшее время.
"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]", - сказал Садик Хан.
Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.-0-