В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатели из Германии, Аргентины, Ирана, Мексики, Японии и Нидерландов вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), которая присуждается в области литературы на английском языке. Об этом сообщается на сайте премии.

В список попали шесть книг, переведенных с испанского, немецкого, японского, нидерландского языков и фарси. В число претендентов на получение премии попала японская писательница Йоко Огава, которая у себя на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри отметило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police). Всего в этом году жюри конкурса рассматривало 124 книги.

Международная Букеровская премия присуждается каждый год за одно художественное произведение, которое переводится на английский язык и публикуется в Великобритании или Ирландии. Денежный приз составляет 50 тыс. фунтов стерлингов, который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком. Обладателя премии за 2020 год назовут 19 мая.-0-