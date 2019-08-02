В Лондоне обнаружена "ручка" времен Римской империи

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время раскопок на месте римского поселения в Лондоне археологи нашли около 200 железных стилусов – палочек для письма на деревянных табличках, покрытых воском, сообщает
На одном из них было маленькими буквами выгравировано сообщение: "Я ездил в Рим, и все, что я вам привез – вот эта ручка".
Точный перевод, сделанный классицистом и эпиграфистом Оксфордского университета Роджером Томлином, звучит так: "Я приехал из города. Я приношу вам приветственный подарок с острым концом, чтобы вы могли помнить меня. Я прошу, если позволит Фортуна, чтобы меня вознаградили так же щедро, как долог был мой путь и как пуст сейчас мой кошелек".
Стилус датировали примерно 70 годом н. э.
Нашли артефакты на месте бывшего русла реки Уолбрук – ныне исчезнувшего притока Темзы.
Поселение Лондиниум было основано в этом месте римлянами в 43 году после Рождества Христова.
Всего археологам удалось обнаружить около 14 000 ценных исторических предметов - более 400 обрывков личных писем, кредитных билетов, контрактов, квитанций и других текстов на восковых табличках. Заболоченная почва Лондона сохранила их почти на две тысячи лет.-0-
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