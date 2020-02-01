В Лондоне открывается диппредставительство Евросоюза

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз после выхода Великобритании объявил об открытии диппредставительства ЕС в Лондоне. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Посольство возглавит португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда.

Дипломатическая миссия начала работу уже с 1 февраля. Она разместилась в помещении бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Кроме обычных дипломатических функций дипмиссия ЕС будет следить за выполнением соглашения о Brexit и повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit.

1 февраля в полночь Британия покинула Евросоюз, членом которого была на протяжении 47 лет.

Сразу после Brexit в Великобритании начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.-0-