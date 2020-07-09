В Лондоне подъемный кран рухнул на жилые дома, есть пострадавшие

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне при падении подъемного крана на жилые дома один человек погиб, четверо пострадали, сообщает ВВС.

Инцидент произошел в восточной части города. 20-метровый кран упал на строящийся многоквартирный дом и два одноэтажных дома с террасами.

По данным спасательных служб, двое пострадавших с травмами головы доставлены в больницу, еще двоим оказана помощь на месте.

Сообщается, что ведутся поиски еще одного человека, возможно, оказавшегося под завалами.-0-

Фото ВВС