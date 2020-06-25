В Лондоне при разгоне уличной вечеринки пострадали 22 полицейских

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали 22 сотрудника полиции, сообщает Reuters.
В ночь на 25 июня жители района Брикстон обратились в полицию с жалобами на шум и антиобщественное поведение со стороны участников уличной вечеринки. Прибывшие на место инцидента полицейские подверглись нападению, также было повреждено несколько патрульных машин. Четверо нападавших были арестованы.
Представитель Скотленд-Ярда Колин Уиндгроув заявил, что подобные собрания незаконны, так как представляют опасность для общественного здравоохранения в условиях коронавируса. Он также отметил, что насилие в отношении офицеров полиции неприемлемо и впредь будет всячески пресекаться.-0-