В Лондоне произошел теракт

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта, который произошел на юге британской столицы в районе Стретем. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, передает ТАСС.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - цитирует ТАСС краткое коммюнике Скотленд-Ярда.-0-