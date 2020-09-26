В Лондоне прошла акция против карантинных ограничений

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Трафальгарской площади в Лондоне сегодня прошла акция против ограничительных мер, связанных с коронавирусом. В результате десять человек были арестованы и четверо полицейских получили ранения после столкновения с протестующими. Об этом сообщает The Guardian.

Тысячи людей собрались на Трафальгарской площади, выступая против карантина, массовых вакцинаций, обязательного ношения масок и других ограничений, связанных с коронавирусом.

Поскольку митингующие не соблюдают правила социальной дистанции, что создавало прямую угрозу распространения заболевания, полиции пришлось вмешаться и разогнать акцию протеста. Это привело к столкновениям, в результате которых пострадали четверо полицейских. Двоим из них потребовалась госпитализация. Медицинская помощь понадобилась также нескольким активистам.-0-