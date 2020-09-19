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19 сентября 2020, 19:14

В Лондоне противники вакцинации от коронавируса вступили в противостояние с полицией

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Лондона выступающие против вакцинировании от коронавируса и возможного возобновления карантина демонстранты устроили перепалку с полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

По информации издания, среди людей, участвующих в митинге, есть сторонники теории заговора как основы пандемии коронавируса.

Сотни участников акции протеста вышли на Трафальгарскую площадь, где оказали сопротивление сотрудникам полиции, которые приняли решение начать задержания, поскольку демонстранты отказывались расходиться.

Отмечается, что в Великобритании действует запрет на массовые собрания, введенный с целью уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщила полиция Лондона в распространенном коммюнике, протестующие не намеревались прекращать противозаконную манифестацию, "чем поставили себя и окружающих в ситуацию риска", а также проявляли агрессию по отношению к полицейским.-0-

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