В Лондоне вокруг Тауэра зажгли 10 тыc. факелов

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под стенами лондонского Тауэра зажгли 10 тыс. факелов. Так в Лондоне пятый год вспоминают жертв Первой мировой войны, сообщает агентство AFP.
Автором зрелища стал художник Том Пайпер, который в 2014 году устелил площадь вокруг крепости красными маками - символом Первой мировой войны. Церемония зажжения факелов длится 40 мин, участие в ней принимают волонтеры и ветераны.
Зажигать их будут ежедневно до 11 ноября – именно в этот день пройдет ровно 100 лет со дня окончания Первой мировой войны.-0-
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