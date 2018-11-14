В Лондоне врачи спасли ребенка из утробы застреленной матери

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонские врачи спасли ребенка беременной Саны Мухаммад, застреленной из арбалета в собственном доме. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Неизвестный проник в квартиру Мухаммад, когда она находилась на кухне с пятью детьми, и выстрелил в нее. Женщина скончалась на месте, но ребенка удалось спасти.
Сане Мухаммад было 35 лет. Она находилась на восьмом месяце беременности. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 50-летний мужчина. Его мотивы не называются.-0-
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