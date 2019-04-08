В Лондоне введен ежедневный сбор за загрязнение воздуха автомобилями

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне введен ежедневный сбор в размере 12,5 фунта стерлингов (около $16) за загрязнение воздуха транспортными средствами в центральной части города. Новые правила вступают в силу сегодня, сообщает американский телеканал CNN .

Лондон стал первым в мире городом, где создана зона сверхнизкого уровня выбросов (ULEZ), действующая круглосуточно семь дней в неделю. Инициатором нововведений стал мэр британской столицы Садик Хан, который неоднократно подчеркивал, что загрязненный лондонский воздух представляет угрозу для здоровья населения.

Сбором будут облагаться автомобили, автобусы, микроавтобусы, мотоциклы, грузовики, въезжающие в зону ULEZ и не соответствующие принятым для нее стандартам. Водители могут проверить, отвечает ли их транспортное средство нормам выбросов ULEZ, с помощью онлайн-сервиса, разработанного бюро путешествий Transport for London.

В соответствии с новыми правилами знаменитые лондонские красные автобусы в ближайшее время ждет модернизация. Планируется, что к октябрю 2020 года парк полностью обновят и все 9,2 тыс. машин будут соответствовать стандартам ULEZ.

В Лондоне примерно половина токсичных выбросов диоксида азота приходится на транспортные средства. Загрязнение атмосферы этим опасным соединением увеличивает риск развития астмы, рака, деменции и ежегодно приводит к тысячам преждевременных смертей. В настоящее время около 2 млн лондонцев живут в районах, где уровень диоксида азота превышает допустимые пределы, установленные законодательством Евросоюза. Однако быстрого решения проблемы не предвидится: согласно прогнозам ученых из Королевского колледжа Лондона, инициированные городскими властями меры позволят достичь приемлемого уровня загрязнения лишь через шесть лет.-0-