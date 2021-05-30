30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных. Суд приговорил трех мужчин к разным срокам тюремного заключения. В общей сложности у них изъяли 5,4 млн евро наличными, что стало самой крупной партией в истории лондонской полиции, сообщает РБК.

Во время расследования все трое признали себя виновными в заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем, сообщает телеканал Sky News. 36-летнего Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, Сергея Аузиньша (46 лет) - к трем годам и четырем месяцам, Сервана Ахмади (35 лет) - к одному году и восьми месяцам, а также к 150 часам исправительных работ. Данные об их гражданстве не приводятся.

Лондонская полиция проводила операцию по раскрытию схемы отмывания денег почти год. Как сообщает телеканал, в результате полиция вычислила Аузиньша. В июне 2020 года также раскрыли Шамсутдинова, которого заметили, когда он выносил тяжелые сумки из своего дома в Фулхэме. Его досмотрели полицейские и обнаружили в сумках "значительное количество наличных".

После этого обыск прошел в квартире Шамсутдинова, где также были обнаружены наличные. По словам представителей полиции, деньги были спрятаны под кроватями, в шкафах, лежали на полу. Суперинтендант полиции Джейсон Принс сказал, что наличных было так много, что мужчины даже не смогли их спрятать. По его словам, раскрытой схемой отмывания денег пользовались несколько преступных групп. Еще через месяц был задержан Ахмади, который также нес в сумках деньги. Больше наличных обнаружили в его доме в Эдмонтоне.

В общей сложности полиция изъяла 5,4 млн евро (около $7,6 млн). Это самая крупная изъятая сумма денег в Лондоне и одна из самых крупных - в Британии.

По словам Принса, пандемия COVID-19 нарушила обычную для преступников схему. Он пояснил, что в квартирах деньги лежали из-за того, что они "не знали, что с ними делать" и как от них избавиться.-0-

Фото Metropolitan Police