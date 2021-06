В Лондоне задержали более 20 человек во время протестов против коррупции в СМИ

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне прошли протестные акции против коррупции в СМИ, задержаны 23 человека, сообщает ТАСС.

Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), недовольные редакционной политикой крупнейших британских изданий, выгрузили порядка семи тонн навоза у офиса медиакомпании Daily Mail and General Trust, которая владеет таблоидом Daily Mail, в элитном районе Кенсингтон.

Протестующие также пытались провести похожую акцию у здания газеты The Daily Telegraph, однако были остановлены сотрудниками правопорядка. Кроме того, согласно агентству, часть активистов была задержана за распыление аэрозольной краски на стене офиса, принадлежащего международному медиахолдингу News Corp Руперта Мердока, в который входят британские газеты The Sun, The Times и The Sunday Times.

По словам протестующих, целью акции было привлечение внимания к "медийной коррупции, которая не позволяет правде выйти наружу из-за соображений финансовой выгоды".

"Для британского общества, которое стало свидетелем преступного поведения правительства и приближенных к нему лиц за время пандемии, вывод должен быть предельно ясен: система власти в этой стране загноилась, а для прессы, контролируемой миллиардерами, коррупция является бизнес-моделью", - заявила представитель Extinction Rebellion Галли Буджак.-0-