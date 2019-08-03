В лондонском аэропорту Хитроу из-за забастовки отменяют рейсы

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский аэропорт Хитроу был вынужден отменить 172 рейса в связи с запланированной на следующую неделю забастовкой работников. Об этом сообщает
Отмена касается рейсов, запланированных на 5-6 августа. Ожидается, что забастовки, организованные крупнейшим в Великобритании профсоюзом Unite, повлияют на поездки почти 90 000 пассажиров и приведут к отмене примерно пятой части рейсов аэропорта.
10 и 11 августа ожидаются отмены рейсов из аэропорта Гатвик — сотрудники службы безопасности аэропорта выйдут на 48-часовую стачку из-за разногласий по поводу ставок выплат малоимущим.-0-
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