В лондонском метро произошел пожар

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне на станции метро "Вестминстер", ближайшей к офису премьер-министра на Даунинг-стрит и к зданию парламента, произошло возгорание, сообщает Reuters.

"Шесть пожарных машин и около 40 пожарных находятся на месте возгорания на станции "Вестминстер" на улице Бридж-cтрит в округе Вестминстер", - сообщила Лондонская пожарная служба в Twitter.

Очевидцы сообщили Reuters, что на место происшествия прибыли полицейские.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.-0-