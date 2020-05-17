В Лос-Анджелесе 11 пожарных получили сильные ожоги при тушении огня

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 11 пожарных получили сильные ожоги во время тушения крупного пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Пожар произошел 16 мая в 20.08 (в 6.08 17 мая по белорусскому времени). Очаг возгорания находился в малоэтажном коммерческом здании, где хранились масла, предназначенные для фармакологии. Огонь потушили примерно за два часа, для этого были мобилизованы более 230 пожарных.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия расследуются.-0-