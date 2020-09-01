В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники офиса шерифа Лос-Анджелеса (США) 31 августа застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца, оказавшего сопротивление полицейским. Об этом сообщила телекомпания ABC News.

По данным телекомпании, полицейские пытались остановить афроамериканца, который ехал на велосипеде, нарушая правила дорожного движения. Когда полицейским это удалось, между ними и нарушителем началась потасовка. Подозреваемый ударил одного из стражей порядка по лицу, затем полицейские заметили, что из одежды афроамериканца выпал полуавтоматический пистолет. По заявлению представителя шерифа, после этого правоохранители несколько раз выстрелили в нарушителя. В результате раненый скончался.

Начато расследование происшествия. Члены движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") после инцидента в Лос-Анджелесе призвали демонстрантов к протестам.-0-