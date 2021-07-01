В Лос-Анджелесе при взрыве пиротехнических изделий пострадали 16 человек

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрыва пиротехнических изделий в Лос-Анджелесе (США), сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, полиция обнаружила и изъяла более 2 т нелегальных фейерверков. При этом произошел взрыв, в результате которого получили легкие травмы девять офицеров полиции Лос-Анджелеса и офицер Федерального бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. Шесть мирных жителей были доставлены в больницу: трое - с серьезными травмами, трое - с легкими.

В Twitter полицейского департамента Лос-Анджелеса сообщается, что причину взрыва устанавливают.

Жители окрестных домов были эвакуированы. По подозрению в неосторожном или злонамеренном хранении пиротехнических изделий арестован 20-летний мужчина.-0-