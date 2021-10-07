В Лос-Анджелесе рестораны, спортзалы и кинотеатры с 4 ноября будут доступны лишь для привитых

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе с 4 ноября рестораны, спортзалы и кинотеатры смогут посещать только полностью привитые от коронавируса люди. Соответствующее постановление принял городской совет Лос-Анджелеса. Оно распространяется также и на спа-салоны, парикмахерские и муниципальные заведения, сообщает CNN.

Помимо этого при посещении крупных мероприятий, проходящих на открытом воздухе, в которых участвуют не менее 5 тыс. человек, необходимо будет предъявлять подтверждение о прохождении вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

С 7 октября в Лос-Анджелесе вступает в силу требование, в соответствии с которым посетители баров, пивных салонов и ночных клубов равно как и сотрудники, работающие в этих заведениях, для получения доступа внутрь обязаны предоставлять подтверждение о хотя бы одной сделанной прививке от COVID-19.

В округе, как и во многих других частях США, наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев заражения COVID-19, госпитализаций и смертей. Однако официальные лица предупреждают, что лучший способ избежать повторного роста количества заболевших - это пройти вакцинацию.

"Поскольку приближаются Хеллоуин, День благодарения и декабрьский курортный сезон, мы надеемся, что с продолжающимся снижением числа случаев заражения мы сможем планировать собрания, вечеринки и, возможно, загородные поездки", - заявила Барбара Феррер, директор по общественному здравоохранению округа Лос-Анджелес.

Согласно данным, опубликованным 6 октября Центрами по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время в США около 56,1% населения полностью вакцинировано.-0-