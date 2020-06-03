В Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией ранены двое, три человека задержаны

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили ранения и трое были задержаны после перестрелки с полицией в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KTLA.

Происшествие зафиксировано сегодня в одном из южных районов города.

Патрули прибыли на место после сообщения о стрельбе и оказались также вовлечены в перестрелку.

В итоге трое мужчин попытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но были задержаны. Также на месте перестрелки были обнаружены двое раненых, они доставлены в больницу.

Сотрудники полиции не пострадали. Пока неясно, имеет ли этот инцидент отношение к протестным акциям, которые проходят в городе с конца прошлой недели из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.-0-