В Луизиане эвакуируют некоторых жителей из-за приближения урагана "Ида"

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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Власти округа Джефферсон в штате Луизиана рекомендовали в пятницу жителям ряда районов эвакуироваться из-за надвигающегося урагана "Ида". Об этом администрация округа сообщала в социальной сетив Twitter.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщал, что тропический шторм "Ида" усилился до урагана по мере приближения к побережью Кубы. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет 33,5 м/с. Ожидается, что к воскресенью "Ида" может достигнуть побережья Луизианы.-0-