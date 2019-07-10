В Луизиане из-за циклона ввели режим чрезвычайной ситуации

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории штата Луизиана в связи с приближением циклона, который может усилиться до тропического шторма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Луизианы Джона Бела Эдвардса.
В штате ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов.
Введение режима ЧС позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации возможных последствий стихийного бедствия, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.
Согласно прогнозу Национального центра по наблюдению за ураганами США, приближающийся к побережью штата циклон может усилиться до тропического шторма 11 июля. Не исключается также, что он может стать ураганом 12 июля.
Власти соседних с Луизианой штатов Техас и Миссисипи также готовятся к приближению циклона. В ряде прибрежных округов объявлено об угрозе наводнений.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.-0-
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