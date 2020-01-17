В Лувре бастует персонал

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персонал парижского музея "Лувр" объявил о забастовке в рамках продолжающихся уже более 40 дней в стране акций протеста против реформы пенсионной реформы. О закрытии крупнейшего музея мира сообщила на своем интернет-сайте газета Le Parisien.

Бастующие заблокировали входы в музей. На главном входе под стеклянной пирамидой они разместили плакаты "Культура в опасности" и "Лувр закрыт из-за забастовки". Кроме отмены пенсионной реформы манифестанты также требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Как отметили профсоюзы, стеклянная пирамида Лувра была выбрана ими для акции протеста не случайно - рядом с ней большой митинг проводил Эмманюэль Макрон в мае 2017 года после победы на президентских выборах.

Профсоюзы высказывают недовольство предложением правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, а также намерением отменить особые пенсионные тарифы для некоторых категорий граждан. 11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий.-0-