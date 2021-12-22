В Мачу-Пикчу нашли скрытые структуры XV столетия

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда польских археологов обнаружила в парке Мачу-Пикчу в Перу неизвестные структуры, скрытые от посторонних глаз. Об их существовании ученые узнали благодаря беспилотнику, оснащенному лазерным сканером, сообщает "МИР24".

Археологи уже не первый год исследуют инкский церемониальный комплекс Чачабамба (XV век). Большая часть территории покрыта тропическим лесом – поэтому ученые решили применить технологию дистанционного сканирования.

Ранее было установлено, что центральная часть комплекса представляет собой большой валун с высеченными в нем алтарями, лестницей и канавкой – вероятно, в последнюю стекали напитки или кровь жертвенных животных. Перед валуном находилась небольшая площадь, ее окружало десять ритуальных бань.

Сканирование позволило ученым обнаружить неизвестные до сих пор части каналов, которые подавали воду из близлежащей реки. В Чачабамбе была построена канализационная система из каменных блоков, которая частично проходила под землей. Пройдя через центр, она выводилась обратно в реку.

На краю комплекса археологи выявили десяток небольших сооружений. Они были сделаны гораздо более небрежно, чем все остальное. Вероятно, они предназначались для людей, обслуживавших комплекс. Получить более точную информацию помогут раскопки – но их проведение откладывается из-за пандемии коронавируса.-0-