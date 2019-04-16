В Мадриде эвакуирован небоскреб из-за угрозы взрыва

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Испании Мадриде из-за угрозы взрыва проведена эвакуация высотного здания Torrespacio, в котором располагаются офисы нескольких посольств, сообщает британское издание The Independent .

По данным полиции, в здании небоскреба находятся посольства Великобритании, Австралии, Канады и Нидерландов.

На месте работают пожарные и полицейские. Подробности происшествия пока не сообщаются.-0-