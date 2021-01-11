В Мадриде из-за последствий снежной бури на неделю перенесли начло занятий в школах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила о переносе начала занятий в школах до 18 января, сообщает El Pais.

Такое решение связано с последствиями снежной бури, которая обрушилась на испанскую столицу несколько дней назад. Кроме того, в ближайшие дни в Мадриде ожидаются морозы от -10 градусов по Цельсию.

Официально занятия в школах Мадрида начнутся 13 января, но будут проходить удаленно. В некоторых муниципалитетах уроки начнутся 18 января.-0-