В Мадриде начались досрочные парламентские выборы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на внеочередных парламентских выборах началось сегодня в испанском автономном сообществе Мадрид, сообщает ТАСС.

Избирательные участки открылись в 09.00 по местному времени и будут работать до 20.00, после чего начнется подсчет голосов. Отмечается, что свыше 211 тыс. человек уже проголосовали по почте.

Голосование пройдет в 179 муниципалитетах региона. Главный претендент на победу - консервативная Народная партия (НП), от которой кандидатом на пост главы правительства является Исабель Диас Аюсо, возглавляющая регион в настоящий момент.

10 марта Исабель Диас Аюсо объявила о созыве досрочного голосования в регионе. Коалиционное правительство Мадрида было сформировано из представителей НП и центристской партии "Граждане".-0-