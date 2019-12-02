В Мадриде открылась конференция ООН по климату

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Испании Мадриде сегодня стартовала конференция ООН по проблемам изменения климата (COP 25). Об этом сообщает Euronews.

Выступая с приветственным словом на открытии конференции, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировые власти выполнить обещание, данное на Парижском саммите: удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия и к середине века свести выбросы парниковых газов к нулю. "Чтобы избежать глобальной катастрофы, - подчеркнул глава ООН, - ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей". По его словам, помимо добывающей промышленности, негативное влияние на изменение климата оказывают сельское хозяйство, транспорт, неэффективное городское планирование, строительство, производство цемента и стали и многие другие отрасли и факторы.

В конференции принимают участие около 20 тыс. человек - это как простые активисты-экологи, так и главы государств и правительств. Вести семинары и дискуссии пригласили ученых, политиков и общественных деятелей. Лозунг нынешней конференции - "Время действовать". Конференция ООН по проблемам изменения климата завершит работу 13 декабря.-0-