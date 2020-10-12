В Мадриде проходит протест на машинах против мер по сдерживанию пандемии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против мер, принятых правительством Испании для сдерживания пандемии коронавируса, началась в понедельник в центре столицы страны. Демонстрация проходит в Национальный день Испании, сообщает ТАСС.

Организатором акции стала крайне правая партия Vox ("Голос"). Митинг проходит в необычном формате: жители Мадрида выехали на улицы города на автомобилях, на которых закреплены испанские флаги. "Давайте сделаем национальный праздник криком свободы", - призвала политическая сила. Vox выступает против некомпетентности правительства и его мер по борьбе с коронавирусом.

Решение о созыве протеста было озвучено партией после того, как 9 октября кабинет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид для сдерживания пандемии. Тогда крайне правые призвали жителей страны выехать на автомобилях на главные улицы и площади испанских городов, выражая таким образом свое несогласие.

С помощью режима повышенной готовности власти Испании смогли ввести ряд карантинных мер в населенных пунктах с высоким уровнем распространения коронавируса. В частности, были введены ограничения на въезд и выезд в столице страны и еще восьми городах региона Мадрид. Властям Испании пришлось прибегнуть к этому шагу после того, как Высший суд Мадрида отказался ратифицировать ограничения на передвижение в автономном сообществе.

Эти меры действовали в регионе со 2 октября и являлись частью предложения правительства страны для сдерживания инфекции в крупных населенных пунктах. При этом власти Мадрида изначально выступали против подобных ограничений, однако вынуждены были подчиниться указу Минздрава Испании. Поскольку суд не одобрил данные меры, они утратили силу.

Автономное сообщество Мадрид является наиболее пострадавшим в стране регионом из-за инфекции. С начала распространения коронавируса в Испании были выявлены более 860 тыс. заболевших, из них 261,7 тыс. - в Мадриде.-0-