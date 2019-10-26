В Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни человек приняли сегодня участие в акции в поддержку единства Испании и конституционного порядка в центре Мадрида, сообщает ТАСС.

Митинг начался в полдень на площади Колон, многие его участники принесли с собой испанские флаги. Организатором манифестации выступила крайне правая партия "Вокс". Митинги в поддержку единства Испании проходят после серии протестов сторонников независимости Каталонии. Ожидается, что в Барселоне такая акция состоится 27 октября.

Как сообщалось ранее, 14 октября Верховный суд страны вынес вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Тогда в Каталонии начались манифестации сторонников выхода региона из состава Испании, часто акции заканчивались беспорядками. Участники демонстраций перекрывали трассы, железнодорожные пути, блокировали доступ к аэропорту Барселоны, жгли мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов и кафе. В результате за неделю протестов пострадали почти 600 человек.-0-