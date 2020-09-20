В Мадриде прошли акции против новых ограничений для сдерживания коронавируса

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста против новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прошли сегодня в испанском автономном сообществе Мадриде, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.

Ранее региональные власти решили ввести ограничения на передвижение населения в зонах Мадрида, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Акции против мер правительства автономного сообщества прошли в нескольких районах столицы, а также в муниципалитетах Парла, Хетафе и Фуэнлабрада. Участники митингов выступили против изоляции и призвали к отставке главы регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

Было объявлено о том, что в автономном сообществе будут изолированы 37 зон с наиболее высоким уровнем распространения коронавируса. Жителям этих зон будет запрещено покидать их пределы, кроме случаев крайней необходимости. Этот шаг затронет 13% населения региона, то есть около 850 тыс. человек.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 640 тыс. заболевших (187 тыс. - в автономном сообществе Мадриде), почти 30,5 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране. Сейчас в королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В связи с этим региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.-0-