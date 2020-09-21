В Мадриде вводится ограничение на перемещение в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испания усиливает меры по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, учитывая рост числа случаев Covid-19 в Мадриде, в 37 базовых территориях здравоохранения (районах) испанской столицы вводится ограничение на въезд и выезд. Об этом сообщает EL MUNDO.

Данные меры затронут те части города, где заболеваемость коронавирусом превышает 1 тыс. случаев на 100 тыс. жителей, и продлятся 14 дней.

Отмечается, что ограничения на передвижение коснутся более 850 тыс. человек. В некоторых районах жители смогут выходить из дома только на работу или в случае острой необходимости.-0-