В Мадриде запретят пользоваться мобильными телефонами в классах

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьникам Мадрида с сентября 2020 года запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами, сообщает Euro Weekly News.

Решение правительства автономного сообщества Мадрид затронет около 800 тыс. учеников в более чем 1,7 тыс. государственных школ региона. Инициатива направлена на повышение результатов образования, особенно среди школьников, испытывающих трудности в учебе. Дети, которым необходимо иметь при себе свои телефоны по состоянию здоровья или по инвалидности, будут освобождены от запрета.

Согласно данным Национального института статистики, в стране 22% детей в возрасте до 10 лет имеют мобильный телефон. Процент увеличивается с возрастом: собственный мобильный телефон имеют 38% 11-летних, 64% 12-летних и 84% 13-летних, в то время как для 15-летних этот показатель составляет 94%.

Мадрид станет третьим регионом в Испании, где будет действовать запрет на использование детьми мобильных телефонов в классе. До этого подобные меры были введены в Галисии и Кастилии-Ла-Манче.-0-