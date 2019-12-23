В магазинах Таиланда перестанут выдавать пластиковые пакеты

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 магазинов крупнейших ритейлеров Таиланда с 1 января 2020 года перестанут выдавать покупателям пластиковые пакеты для упаковки товаров, сообщает тайская онлайн-газета The Thaiger.

Сетевые магазины страны, входящие в Ассоциацию розничной торговли Таиланда, решили уменьшить использование пластика в торговле минимум на 30% в течение 2020 года. Таким образом они стремятся внести свой вклад в общенациональную программу сокращения пластикового мусора.

По информации издания, магазины Таиланда ежегодно используют до 13,5 млрд пластиковых пакетов. Причем до 80 млн из них ежедневно расходуется в одном только Бангкоке.-0-