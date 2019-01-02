В Магнитогорске на месте взрыва количество жертв достигло девяти

2 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Число жертв обрушения в жилом доме в Магнитогорске после взрыва газа 31 декабря возросло до девяти, сообщает ТАСС.

В течение дня были демонтированы конструкции, которые угрожали разбирающим завалы спасателям, и поиски возобновились в прежнем режиме, они будут продолжены ночью. Но угроза обрушения в доме сохраняется.

1 января днем спасатели извлекли тела еще двух женщин. Шесть пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. По последним данным, продолжаются поиски еще 32 человек, которые могут находиться под завалами.

11-месячного Ваню удалось найти после того, как спасатели услышали звук. Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, один из спасателей услышал детский плач со стороны уцелевшей стороны дома. Конструкции разбирали очень аккуратно, чтобы не навредить малышу. Выяснилось, что мальчику, который провел под завалами около 35 ч, помогло выжить положение тела: он был прижат к детскому матрацу, от холода его защищало одеяло.

Ребенка сразу доставили в больницу. Его состояние было оценено как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Младенца отправили в Москву спецрейсом, на борту которого находятся лучшие в России детские анестезиологи- реаниматологи, хирурги-травматологи и другие специалисты. В столице ребенок будет помещен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, который возглавляет Леонид Рошаль.

Удалось найти семью мальчика - его маму и брата спасли после взрыва, а отец в момент трагедии находился на работе. Работы на месте трагедии будут идти и ночью. К разбору завалов планируется подключить тяжелую технику.

Состояние дома оценивается при помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П": проведено обследование пяти подъездов, сейчас специалисты обрабатывают результаты. Холодное водоснабжение и подача электричества восстановлены во всех подъездах, кроме шестого и восьмого, расположенных рядом с обрушившимся. Пока в доме нет отопления и газоснабжения.

Днем в Магнитогорске было минус 19 градусов, в течение ночи температура понизится до минус 27-29 градусов. Идет круглосуточная работа психологической службы с пострадавшими и их родственниками. Сейчас в штабе пункта временного размещения работают 40 психологов. Жители Магнитогорска у дома, где произошел взрыв, организовали стихийный мемориал - несут новогодние игрушки, цветы, свечи в память о погибших.

На счет для сбора материальной помощи пострадавшим поступило около 6 млн рублей. Власти обещают помочь с лечением пострадавших и оплатой похорон погибших, а также выплатить компенсации. Те, кто пока не может вернуться в свои квартиры, будут жить в общежитиях или получать компенсацию за аренду жилья.-0-