В Магнитогорске начали хоронить погибших под завалами разрушенного дома

4 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Магнитогорск, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, 4 января прощался с жертвами трагедии. Шесть погибших похоронили 4 января, 7 января город простится еще с десятью.

Спасательная операция завершилась поздно 3 января. В результате взрыва погибли 39 человек. В первые часы после обрушения из-под завалов извлечены 18 человек, еще шесть человек, среди них двое детей, сотрудники МЧС спасли в ходе операции по разбору завалов. После четырех суток работы федеральная группа спасателей покинула город. Сейчас в больницах Магнитогорска, Челябинска и Москвы остаются пять человек, в том числе 10-месячный мальчик, чудом спасенный из-под завалов, после 35-часового пребывания на морозе. В городе снят режим ЧС, введенный 31 декабря.

Теперь предстоит снос разрушенных подъездов и возвращение города к нормальной жизни. Планируется на месте трагедии оборудовать мемориал. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На одной стене дома планируется написать имена погибших, на другой - изобразить икону и момент спасения младенца Вани Фокина. В обсуждении проекта примут участие жильцы дома, жители города и представители власти.

Сейчас участок места обрушения обнесен забором, окончательное решение о сносе подъездов еще не принято.Что явилось причиной трагедии, пока точно неясно. Предполагаемая версия - взрыв бытового газа. СК опроверг наличие взрывчатки на месте обрушения.

4 января состоялись первые церемонии прощания с погибшими и похороны шести человек. С минуты молчания в память о погибших началась церемония построения всего состава спасателей, который принимал участие в разборе завалов.

В кафедральном соборе Магнитогорска 8 января, на девятый день с момента трагедии, пройдет панихида. В этот же день на месте обрушения будет совершена лития - короткая заупокойная служба.

4 января спасатели двух ведущих подразделений МЧС России вернулись в места постоянной дислокации из Магнитогорска.

Технические специалисты проведут проверки дома, чтобы убедиться, что уцелевшая часть пригодна для проживания. Пятый и шестой подъезды будут отремонтированы. Планируется восстановить тепловой режим в квартирах и подъездах. В пострадавший от взрыва дом больше не будет подаваться газ. Горячую воду в уцелевших подъездах планируют дать к 9 января.

В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.

В Магнитогорске поисковые работы осложнял очень сильный мороз и нависающие железобетонные конструкции.

Основную опасность представляли нависающие конструкции, которые грозили обрушением, и стена седьмого подъезда, которая выгибалась и могла сложиться. На площадке работали строительные эксперты, они помогли принять решение по демонтажу бетонных блоков и стены, чтобы ликвидировать угрозу для спасателей.-0-