В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда

4 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. В Магнитогорске тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома, опознаны. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.

"Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны", - сказал Александр Чуприян.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня и проходила круглые сутки. 3 января МЧС объявило о ее завершении. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.-0-