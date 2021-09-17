В Махачкале 20 детей госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 30 человек, в том числе 20 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

"17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар Республиканского кожно-венерологического диспансера с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, в том числе 20 детей. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести", - говорится в сообщении.-0-