В Махачкале неизвестный открыл огонь по силовикам

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим контртеррористической операции ввели в Советском районе Махачкалы после того, как по силовикам, проверявшим данные о подготовке теракта, открыли огонь, сообщает ТАСС.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России сообщили, что 11 марта поступила информация о подготовке одним из сторонников международной террористической организации преступления террористической направленности. Бандита обнаружили в частном доме. На предложение сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. О пострадавших не сообщается.

Органами безопасности осуществляется спецоперация по задержанию бандита, оказавшего вооруженное сопротивление, проинформировали в НАК.-0-