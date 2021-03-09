В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 49 человек

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Махачкале поступили в больницы с признаками отравления 49 человек, в том числе 27 детей. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК РФ по Дагестану.

Ранее в Минздраве республики сообщали о 24 госпитализированных, в том числе 22 детях.

"По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступили 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь", - сообщается в пресс-релизе.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.-0-