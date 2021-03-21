В Майами-Бич объявили режим ЧП из-за наплыва туристов

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти города Майами-Бич в штате Флорида объявили режим чрезвычайного положения и вводят ряд ограничительных мер из-за большого наплыва людей, которые прибыли отдыхать на весенние каникулы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Мэр города Дэн Гелбер сравнил ситуацию с фитилем, который, если не принять неотложных мер, может загореться.

В соответствии с новыми ограничениями в городе с 20.00 вводят комендантский час, а с 21.00 до 06.00 будут закрывать въезд по трем главным автострадам, которые соединяют Майами-Бич с Майами. Как отмечает телеканал, данные меры направлены на пресечение массовых празднований, во время которых не соблюдаются введенные из-за пандемии COVID-19 правила социальной дистанции, гуляния также зачастую сопровождаются нарушениями общественного порядка. Полиция города, население которого составляет около 100 тыс. человек, произвела уже более 900 арестов в феврале и марте и вынуждена запрашивать подкрепления из Майами для сохранения порядка.

Весенние каникулы в колледжах и университетах США традиционно проходят в середине марта.-0-