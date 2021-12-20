В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 41 тыс. человек

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильных наводнений на западе Малайзии по меньшей мере десять человек пропали без вести, более 41 тыс. жителей эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BERNAMA.
Наводнения достигли уже восьми штатов, а также столичного региона. Самая серьезная ситуация складывается в наиболее густонаселенном штате Селангор. Как отмечают метеорологи, в ряде районов Малайзии наблюдаются сильнейшие за последние 100 лет осадки, которые стали причиной разрушительных наводнений.
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб распорядился направить дополнительные подразделения Вооруженных сил и полиции для оказания гуманитарной помощи. В общей сложности свыше 66 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских были мобилизованы для участия в операциях.-0-