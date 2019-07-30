В Малайзии короновали нового правителя страны

30 июля, Куала-Лумпур /БЕЛТА - БЕРНАМА/. В Малайзии прошла коронация верховного правителя страны Абдуллы Риайятуддин Аль-Мустафы Биллаха.

Торжественная церемония состоялась сегодня в официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре в присутствии представителей власти и многочисленных гостей страны.

В своей речи коронованный правитель пообещал сделать все возможное для укрепления единства и терпимости среди людей всех рас и религий. А также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений его политики будет искоренение бедности среди населения Малайзии.

Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах присягнул в качестве монарха Малайзии 31 января, сменив отрекшегося короля Мухаммада V. Монарх избирается по итогам тайного голосования Совета правителей, в который входят наследственные султаны девяти из 13 штатов страны. Правитель Малайзии занимает трон пять лет без права переизбрания на второй срок подряд.-0-