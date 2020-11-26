В Малайзии предупредили о перебоях на мировом рынке одноразовых перчаток

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире производитель одноразовых резиновых перчаток Top Glove предсказывает перебои в поставках на мировой рынок и повышение цен на свою продукцию в связи с приостановкой деятельности некоторых предприятий из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на руководителя малайзийской компании Лим Ви Чая сообщает телеканал CNA, информирует ТАСС.

"Очевидно, что стоит ожидать перебоев, одновременно цены будут расти", - указал глава фирмы. Между тем он подчеркнул, что "не собирается переносить производство на другие фабрики, поскольку рассчитывает на восстановление производства в течение ближайших недель".

По оценкам президента национального фармацевтического сообщества Амрахи Буанга, "основные перебои следует ожидать в первом квартале 2021 года".

В этом месяце из-за вспышки коронавируса среди персонала компания вынуждена была временно закрыть около 20 своих фабрик в штате Селангор. Кроме того, еще восемь предприятий выпускают не более 20% от обычного объема продукции.

Top Glove ежегодно экспортируют около 90 млрд пар одноразовых перчаток в более чем 190 стран, обеспечивая почти четверть мировых потребностей в подобной продукции.-0-