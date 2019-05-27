В Малайзии умер последний в мире самец суматранского носорога

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малайзии скончался последний самец суматранского носорога Там, сообщает
Носорог жил и умер на территории заповедника на острове Борнео. Точную причину смерти назовут после вскрытия. Там находился в преклонном возрасте, а его некоторые внутренние органы не функционировали.
Состояние Тама стало ухудшаться в конце апреля. У него пропал аппетит, и большую часть времени он лежал. В течение месяца он получал необходимый уход, который минимизировал страдания животного.
Геном Тама был сохранен, и, как только появятся соответствующие технологии, он будет использован для сохранения вида. В настоящее время в Малайзии осталась в живых одна самка суматранского носорога.
Этот вид носорогов - самый редкий в природе. Он отличаются миниатюрностью и полезными свойствами рогов и органов.-0-
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