В Малайзии ужесточат соцограничения на фоне роста числа инфицированных COVID-19

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Малайзии намерены ужесточить социально-экономические ограничения на фоне роста числа инфицированных COVID-19. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении офиса премьер-министра по итогам состоявшегося заседания Национального совета безопасности, сообщает ТАСС.

"Детали ужесточения режима будут объявлены в субботу на специальной пресс-конференции старшего министра, министра обороны Исмаила Сабри Якоба", - говорится в заявлении.

Минздрав Малайзии 20 мая сообщил о рекордно высоком суточном росте числа инфицированных коронавирусом - свыше 6,8 тыс. человек, а также самом высоком показатели смертности - 59 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране было зарегистрировано почти 500 тыс. инфицированных, из которых около 2,1 тыс. умерли.

На днях жителей страны призвали уйти на добровольную самоизоляцию, а также не ходить в гости, не приглашать к себе, выходить из дома только раз в неделю за продуктами. В настоящее время в стране действует режим ограничения на перемещение между городами, районами и штатами, однако экономическая деятельность продолжает функционировать.-0-