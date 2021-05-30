В Малайзии закрывают торговые центры и ограничивают передвижение из-за коронавируса

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Малайзии, на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, на две недели закрывают большинство торговых центров, местные жители смогут покидать свои дома в пределах 10 км только для приобретения товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов. Об этом сообщает ТАСС.

Новые правила, которые будут действовать с 1 по 14 июня предусматривают, что из одной квартиры за необходимым сможет выходить лишь два человека и на расстояние не превышающее десяти километров.

Заведения общественного питания продолжат работу, но исключительно навынос, уточнил министр.-0-