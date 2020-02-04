В Малави отменены результаты президентских выборов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, на которых в мае победил Питер Мутарика. Об этом сообщило агентство AFP.

Решение было принято единогласно пятью судьями Конституционного суда, которые признали факт нарушений во время избирательной компании. Они же постановили провести повторные выборы в течение ближайших пяти месяцев.

Иск с требованием аннулировать результаты майских выборов в Конституционный суд направили представители оппозиционной Партии конгресса Малави и "Объединенного движения за трансформацию".

Как сообщает ТАСС, суд также восстановил в должности вице-президента страны лидера "Объединенного движения за трансформацию" Саулоса Чилиму и поручил парламенту рассмотреть возможность роспуска национальной избирательной комиссии, которую возглавляет судья Высшего апелляционного суда Джейн Ансах.

Питер Мутарика впервые занял президентский пост в 2014 году, 28 мая 2019 года он повторно вступил в должность главы государства. Мутарика останется президентом до новых выборов и имеет право обжаловать приговор суда.-0-